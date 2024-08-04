Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Boğaz mevkiinde meydana geldi. Zehra Sıla C.'nin kullandığı 07 BTA 150 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bahattin E.'nin kullandığı 02 AEM 890 plakalı motosikletin mesire alanı yanındaki yolda çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA