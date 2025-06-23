Manavgat'ta Motosiklet ile Otobüs Çarpıştı: Sürücü Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü kazada yaralandı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, motosiklet otobüs lastiğinin altına girerken, sürücü ise kendisini yola doğru atlayarak kurtardı. Otobüs firmasına 'otogar dışında yolcu indirmek' ve sürücüsüne de 'döner kavşakta dönüş kuralına uymamak' suçlarından toplam 5 bin 882 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Sorgun Bulvarı Çevreyolu'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cebrail K'nin kullandığı 44 AGF 353 plakalı motosiklet, Manavgat otogarı çıkışındaki kavşağa geldiğinde, döner kavşağa giren Mevlüt D'nin kullandığı 68 BK 629 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün ön sol lastiğine çarptı.

Otobüsün motosikleti tekerinin altına aldığı kazada, motosiklet sürücüsü kendisini yola doğru attı. Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza; güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince otobüs firma ve sürücüsüne otogar dışında yolcu indirmek ve döner kavşağa girerken dönüş kuralını ihlal etmek suçlarından toplam 5 bin 882 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA