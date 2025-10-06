Manavgat'ta Motosiklet ile Otel Servis Midibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet, otel servis midibüsüyle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Kızılağaç Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat'tan Alanya yönüne seyreden Mehmet A. A. idaresindeki 07 HNG 82 plakalı motosiklet, kavşakta Adem Ç. yönetimindeki 07 C 74542 plakalı otel servis midibüsüyle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosikletli, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa