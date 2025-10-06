Haberler

Manavgat'ta Motosiklet ile Otel Servis Midibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı

Manavgat'ta Motosiklet ile Otel Servis Midibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet, otel servis midibüsüyle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis midibüsüyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Kızılağaç Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat'tan Alanya yönüne seyreden Mehmet A. A. idaresindeki 07 HNG 82 plakalı motosiklet, kavşakta Adem Ç. yönetimindeki 07 C 74542 plakalı otel servis midibüsüyle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosikletli, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
