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Manavgat'ta Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat Alanya D 400 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Cengiz Anıl' ın kullandığı 35 AT 8596 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halindeki Hüseyin Demirel'in kullandığı 07 LJP 02 plakalı motosiklet ile Sülek Mahallesi kavşağına yaklaştığı sırada çarpıştı.

Kazada aracın önünde 30 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Hüseyin Demirel yaralandı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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