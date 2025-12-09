Manavgat'ta motosikletlilerin kask ve eldiven kullanım oranı yüzde 90

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerinin kask ve eldiven kullanım oranı yüzde 90 olarak tespit edildi.

Manavgat'ta Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetimlerinde sürücülerin yeni yönetmeliğe büyük oranda uyum sağladığı gözlendi.

4 Kasım 2025 tarihli ve 33067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet ve üç tekerlekli motosiklet sürücüleri ile yolcuların kask, koruyucu eldiven ve koruma gözlüğü takması zorunlu hale getirilmişti.

Manavgat'ın farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde kask ve eldiven kullanım oranı yüzde 90 olarak ölçüldü. Antalya Caddesi eski kaymakamlık konağı önünde yapılan uygulamada 100'ün üzerinde motosiklet durduruldu. Sadece iki sürücünün kask takmadığı belirlenirken, bu kişilerin sürücü belgesinin de bulunmadığı tespit edildi. Denetimlerde motosikletlerden birinde plakanın takılı olmadığı da görüldü. Kural ihlali yapan 2 sürücüye toplam 63 bin 716 TL para cezası uygulanırken, sürücüler kasksız ve belgesiz trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı. - ANTALYA