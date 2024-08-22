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Manavgat'ta motosiklet denetimlerinde 63 sürücüye ceza

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan motosiklet denetimlerinde 2 saatte 130 motosiklet sorgulandı. 63 motosiklete para cezası uygulanırken, 2 motosiklet trafikten men edildi. Trafikten men edilen sıfır motosikletin sahibine ise cezanın nedeni ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletlere yönelik trafik uygulamasında 2 saatte 130 motosiklet sorgulanırken, 63 motosiklete para, 2 motosiklete de trafikten men cezası uygulandı. Trafikten men edilen sıfır motosikletin sahibine ise cezanın nedeni ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, motosiklet kazalarını azaltmak, yaşanan kazalarda can kaybı ve yaralanmaları en aza çekebilmek amacıyla motosiklet denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimlerde tüm uyarı ve yazılan cezalara rağmen birçok motosiklet sürücüsünün kask takmamakta ısrar ettiği, sürücü belgesi olmaksızın ya da yetersiz sürücüsü belgesi ile motosiklet kullandığı, birçok sürücünün motosikletlerde de diğer araçlar gibi muayene mecburiyeti olduğunu bilmediği gözlendi. Antalya Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde 2 saatte 130 motosikletin sorgulaması yapılırken, 63 motosiklete motosiklet ve sürücünün eksiklerinden dolayı para cezası uygulandı. 2 motosiklet ise trafikten men edildi. Plakası olmayan ve 1 ay önce bayiden alınan motosiklet, plaka ve sigortasının olmaması nedeniyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi. Motosikleti yeni aldığına dair evrakları getiren motosiklet sahibi, trafik polisi tarafından motosikletin neden bağlandığı konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirildi.

Trafik polisi, sürücüye motosikletin alınması sonrası 1 hafta plakasız ve sigortasız trafiğe çıkabileceğini, motosikleti aldığı bayinin kendisine bu konuda bir evrak vermesi gerektiğini, motosikletin alınmasının üzerinden 1 ay geçtiği için trafikten men edildiğini, plakasının alınması ve sigortasının yapılmasının ardından Trafik Denetleme Büro Amirliğinden alacağı evrakla motosikletini yediemin otoparkından alabileceğini söyledi.

Denetimler sırasında kadın sürücülerin kurallara erkeklerden daha fazla riayet ettikleri, durdurulan kadın sürücülerin tamamına yakınının kaskını taktığı ve ehliyetinin olduğu gözlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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