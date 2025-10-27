Haberler

Manavgat'ta Motosiklet Denetiminde Büyük Cezalar

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücülerine toplam 220 bin lira para cezası keserken, sürücülerden biri cezasından pişman olmadığını ifade etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücü yakalandığında yaptıklarından pişman olmadığını söylerken, arkadaşı 'Aklımız yapamadıklarımızda' dedi. Yapılan denetimlerde jandarma ekipleri tarafından 4 motosiklet sürücüsüne 220 bin lira para cezası kesilirken 1 motosiklet trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Atatürk Stadı önünde küçük yaşta çocukların plakasız motosikletler kullandığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekiplerini alarma geçirdi. Atatürk Stadı önünde drift pistine giden yol üzerinde uygulama yapan jandarma trafik ekipleri kısa süre içerisinde yaşı küçük sürücülerin kullandığı, plakasız, abartılı egzozlu 4 motosiklete 220 bin liranın üzerinde ceza uyguladı.

"Yine kullanacağım"

Ceza uygulanan sürücülerden A.C.'nin jandarma trafik ekiplerinin dur ihtarına uymadığı, kaçmak isterken düşmesi sonucunda durdurulduğu bildirildi. A.C'ye ehliyetsiz araç kullanmak, abartılı egzoz, plaka takmamak, ayna takmamak ve dur ihtarına uymamaktan toplam 66 bin 677 TL para cezası uygulanırken motosikleti de trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

En son 4 ay önce ceza yemişti

A.C., 21 Haziran 2025 tarihinde Şelale Mahallesi'nde Asayiş ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmış, yakalandıktan sonra motosiklete abartılı egzoz, plakanın düzenekle kapatılmış olması, ehliyetinin olmaması, aynalarının olmaması, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmak gibi suçlardan 36 bin lira dolayında para cezası uygulanmıştı.

Cezayı öder motosikletimi geri alırım

Ceza makbuzlarını imzalarken neşesinden bir şey kaybetmediği gözlenen A.C., 'yaptıklarımdan pişman değilim' derken, yanındaki arkadaşı ise 'aklımız hala yapamadıklarımızda' diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
