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Manavgat'ta Motosiklet Denetiminde 320 Bin TL Ceza

Manavgat'ta Motosiklet Denetiminde 320 Bin TL Ceza
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan eş zamanlı denetimlerde, 102 motosiklet ve sürücüsüne 320 bin TL ceza kesildi. Denetimlerin amacı, trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 5 ayrı noktada eş zamanlı yapılan denetimlerde 1.5 saat içerisinde 102 motosiklet ve sürücüsüne 320 bin TL ceza uygulandı.

Manavgat'ta kazaları önlemek, sürücü ve yolcuların mevcut trafik güvenliğini koruyarak artırmak, kaza sonrası ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince denetim yapıldı. Antalya Caddesi başta olmak üzere 5 ayrı noktada eş zamanlı gerçekleştirilen ve 1.5 saat süren denetimde binden fazla motosiklet ve sürücü denetlendi. Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde eksiği bulunan 102 motosiklet ve sürücüsüne 320 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, 1 motosiklet ise trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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