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Manavgat'ta Motorlu Bisiklet Otomobile Çarptı, Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Motorlu Bisiklet Otomobile Çarptı, Sürücü Yaralandı
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Manavgat'ta park ettiği yerden manevra yapan otomobile çarpan motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Manavgat'ta park yaptığı yerden manevra yaparak çıkmakta olan otomobile motorlu bisiklet çarptı. Kazada motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi üzerinde meydana geldi.Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki İbrahim Ç.'nin kullandığı 07 BBT 257 plakalı motorlu bisiklet, yolun sağında park ettiği yerden çıkmak için manevra yapan Ceyda Ö.'nün kullandığı Tofaş Fiat marka 34 FLZ 798 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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