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Manavgat'ta motorlu bisiklet kazası: 1 kişi yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motorlu bisikletin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Taşağıl Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beydiğin Mahallesi istikametine seyir halindeki Ramazan Kaçar'ın kullandığı 07 BOU 857 plakalı motorlu bisikleti, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sebebiyle şarampole devrildi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet hastanesine kaldırılan Ramazan Kaçar'ın hayati tehlikesinin

olmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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