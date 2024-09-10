Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta motokurye okul servisine çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motokurye, okul servis aracına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motokurye okul servis aracına çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle havaya fırlarken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çevreyolu istikametine seyir halindeki Mert Can Y.'nin kullandığı plakasız kurye motosikleti kavşak sisteminde Onur A.'nın kullandığı 07 C 74933 plakalı okul servisine yandan çarptı. Motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza anına ait görüntülerde motosiklet sürücüsünün çarpmanın şiddetiyle havaya fırladığı görüldü. Görüntülerde ayrıca servis aracının camına çarptıktan sonra yere düşen motosiklet sürücüsünün sekerek refüje gelerek oturduğu görüldü.

Öte yandan kazanın ardından olay yerine gelen başka bir motosikletli kurye ile okul servisi sürücüsünün yakınları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmeden trafik polislerinin müdahalesiyle sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat antalya 3-sayfa Güncel Yaşam

Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi

Soruşturmada sona mı geliniyor? Narin cinayetinde 24 şüpheli için ek gözaltı süresi

 İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcasının yanıt veremediği soru

 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem

Gizli tanığın oğlu ilk kez konuştu: Ona artık baba demem
Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
10 Eylül hangi burç? 10 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni nedir? Müge Anlı, mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? Gökhan Atakan kimdir, olayı nedir? Motorine indirim geldi mi, kaç TL olacak? Akaryakıtta indirim var mı? Güncel Akaryakıt fiyatları! ÖSYM BRANŞ BAZINDA SIRALAMA SONUÇLARI ÖSYM branş bazında sıralama 2024 sorgulama ekranı! KPSS Branş bazında sıralama nedir? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? IPHONE 16 FİYATLARI VE ÖZELLİKLERİ! iPhone 16 ne zaman çıkacak? Türkiye iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Galip Ensarioğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu kaç yaşında, nereli? GSS prim borcunu ödemezse ne olur? Genel sağlık sigortası prim borcunu ödemezsem ne olur? Söylemezsem Olmaz canlı izle 10 Eylül! Söylemezsem Olmaz saat kaçta, hangi kanalda? Söylemezsem Olmaz sunucuları kim? Söylemezsem Olmaz başladı mı, hangi kanalda? Bir kayıp çocuk haberi daha! Olay ne zaman, nerede oldu? Çanakkele'de kaybolan çocuk bulundu mu?
title