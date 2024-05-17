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Manavgat'ta meydana gelen hırsızlık olaylarında 20 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde son 3 ay içerisinde meydana gelen 15 hırsızlık olayı aydınlatılarak 20 şüpheli gözaltına alındı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıslar yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde son 3 ay içerisinde meydana gelen 15 hırsızlık olayı aydınlatılarak 20 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat ilçesinde çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması, şüpheli şahısların yakalanması amacıyla Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla titiz çalışma yürüten ekipler, son üç ay içerisinde meydana gelen 15 hırsızlık olayı aydınlattı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili 20 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonlarla yakalanırken, şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Manavgat Antalya Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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