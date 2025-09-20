Manavgat'ta Makilik Alanda Yangın: Villaların Bahçesine Ulaştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, villaların bahçesine kadar ulaştı. Bazı villaların bahçesindeki ahşap malzemelere zarar verdi.

Side - Kumköy yolu üzeri turistik tesislerin karşısında bulunan makilik alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak Side 1133 sokakta bulunan villaların bahçesine kadar ulaştı. Bazı villaların bahçesindeki ahşap oturma grupları zarar gördü. Yangına ilk müdahaleyi olay yerinin yakınında bulunan oteldeki personeller ile müşterileri yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve orman arazözleri, iş makinelerinin de yardımıyla yangını kontrol altına aldı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışması yapılıyor. - ANTALYA