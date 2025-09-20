Haberler

Manavgat'ta Makilik Alanda Yangın: Villaların Bahçesine Ulaştı

Manavgat'ta Makilik Alanda Yangın: Villaların Bahçesine Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak villaların bahçesine kadar ulaştı. Yangına ilk müdahale oteldeki personel ve müşteriler tarafından yapıldı, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, villaların bahçesine kadar ulaştı. Bazı villaların bahçesindeki ahşap malzemelere zarar verdi.

Side - Kumköy yolu üzeri turistik tesislerin karşısında bulunan makilik alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak Side 1133 sokakta bulunan villaların bahçesine kadar ulaştı. Bazı villaların bahçesindeki ahşap oturma grupları zarar gördü. Yangına ilk müdahaleyi olay yerinin yakınında bulunan oteldeki personeller ile müşterileri yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve orman arazözleri, iş makinelerinin de yardımıyla yangını kontrol altına aldı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışması yapılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak

İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli olacaklara hayati uyarı: Bu hatayı yaparsanız yüzde 5 kaybınız olur

Emekli olmayı düşünenler bu hatayı sakın yapmayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.