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Manavgat'ta Lastiği Patlayan Tofaş Refüje Uçtu

Manavgat'ta Lastiği Patlayan Tofaş Refüje Uçtu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alanya yönüne giden bir Tofaş otomobilin lastiği patlayarak refüje devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bölgede trafik önlemleri alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan Tofaş otomobil refüje uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, dün D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halindeki Mustafa T.'nin kullandığı 07 JT 878 Fiat Tofaş marka otomobilin, Manavgat Çevreyolu Köprüsüne yaklaştığı sırada sağ arka lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yolun sağında bulunan yağmursuyu tahliye kanalını aşarak refüje devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, başka kazaların yaşanmaması için Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro amirliği tarafından bölgede önlem alındı. Aracın çekiciye yüklenmesi sırasında yol kısa süreliğine kapatılırken uzun araç kuyruğu oluştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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