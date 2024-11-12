Manavgat'ta Kumar ve Uyuşturucu Operasyonu: 178 Şahıs Yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, aranan 178 kişinin yakalanmasının yanı sıra, kumar ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili birçok malzeme ele geçirildi. 48 kişi tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama- Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti-Aranan Şahıslar faaliyetlerine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda-Kesinleşmiş Hapis Cezası ile aranan 178 şahıs yakalanıp, 48'i tutuklanırken 4 adet tabanca, 8 adet tüfek, 58 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 141 adet kartuş, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 4 şahsa "6136 SKM-Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA