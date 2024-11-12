Manavgat'ta Kumar ve Uyuşturucu Operasyonu: 178 Şahıs Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama- Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti-Aranan Şahıslar faaliyetlerine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda-Kesinleşmiş Hapis Cezası ile aranan 178 şahıs yakalanıp, 48'i tutuklanırken 4 adet tabanca, 8 adet tüfek, 58 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 141 adet kartuş, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 4 şahsa "6136 SKM-Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA