Manavgat'ta Kum Hırsızlığına Gece Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahilleri talan eden kum hırsızlarına yönelik gece yarısı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda, kaçan kamyon ile jandarmanın kovalamacası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Mendirek mevkiinde kum hırsızlarına operasyon düzenledi. Bölgede kum yüklediği belirlenen iş makinelerine ve kamyonlara el konuldu.

Jandarma ekiplerini fark ederek 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan kum yüklü kamyonlar kovalamacanın ardından yakalandı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Ulualan mevkiinde kum hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi.

Şüphelilerden Seydi İ. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA