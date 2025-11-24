Haberler

Manavgat'ta Kum Hırsızlarıyla Mücadele: Çalınan 50 Kamyon Kum Geri Döndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla inşaat için çalınan plaj kumları üç ayrı noktada bulundu ve 50 kamyon kum tekrar çalındığı yere döküldü. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlar tarafından inşaatta kullanmak için çalınan plaj kumları, düzenlenen operasyonla üç ayrı noktada bulundu. 50 kamyona yüklenen kumlar, çalındığı noktaya tekrar geri döküldü.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Mendirek mevkiinde kum hırsızlarına operasyon düzenledi. Bölgede kum yüklediği belirlenen iş makinelerine ve kamyonlara el konuldu. Jandarma ekiplerini fark ederek 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan kum yüklü kamyonlar, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Ulualan mevkiinde kum hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi. Şüphelilerden Seydi İ. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhbarlar ve talan edilen sahillerin ardından kum hırsızlarına karşı mücadele başlatan Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, havadan dron, karadan resmi ve sivil devriyelerle kum hırsızlarının peşine düştü. Boğaz sahilinde yapılan dron çekimlerinde kum hırsızlarının sahili nasıl talan ettikleri, doğal dengeyi nasıl bozdukları, sahilin içler acısı hali en ince ayrıntısıyla gözler önüne serildi.

Bölgeye fotokapan kurulacak

Manavgat İlçe Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, kum hırsızlığının yoğun olarak yapıldığı belirlenen Ulualan mevkii Boğaz sahilinde havadan dron ile denetimlerini sürdürürken, sahilden de sivil ve resmi ekipler devriye görevi yapıyor. Yetkililer, özellikle çamlık bölgede yerleştirilecek kapanlarla çamlığa giriş çıkışların gece-gündüz denetim altına alınacağını dile getirdiler.

50 kamyon plaj kumu yerine tekrar döküldü

Araştırmalarını sürdüren Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, çalınan plaj kumlarının doğal alanına geri döndürülmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda sahilden alındığı tespit edilen kumların üç ayrı nokta olduğunu tespit eden ekipler, 50 kamyon kumu çalındığı Ulualan sahilindeki bölgeye geri döktü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Kaybettiği maç sonrası kameramana tepki gösteren Pep Guardiola özür diledi

Guardiola tepki çeken hareketi sonrası özür diledi: Utanıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.