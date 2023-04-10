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Manavgat'ta kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Manavgat'ta kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kaldırımdaki ağaca çarpan otomobildeki 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kaldırımdaki ağaca çarpan otomobildeki 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halindeki Gülsüm Y., idaresindeki 07 BBT 027 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce çöp konteynerine, ardından kaldırımdaki ağaca çarptı. Ağacın yıkıldığı, otomobilin ağır hasar aldığı kazada yaralanan 2 yaşındaki D.Y., özel bir araçla yakındaki hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan bölgede sık sık benzer kazaların yaşandığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Hisarcık Antalya 3. Sayfa Haberler

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