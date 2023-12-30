Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kamyonun kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Y.Ç.'nin kullandığı 10 NV 800 plakalı kamyon, Çenger ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta beklemekte olan İ.D. idaresindeki 34 ABZ 551 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada İ.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ü.K. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA