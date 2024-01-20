Manavgat'ta Kırmızı Işıkta Bekleyen Belediye Personeli Bıçaklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilden indirilen belediye personeli önce darp edildi ardından baldırınca bıçaklandı. Bıçaklayan şüpheli aracıyla olay yerinden ayrılırken yol ortasında yerde yatan yaralının yardımına koşan vatandaşlar, şemsiye ve köpük strafor ile yağmurdan korudular. Olaydan bir süre sonra polis karakoluna giderek teslim olan şüphelinin ise kimliği ve olayın sebebi hakkında bilgi verilmedi.

Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde trafik kazası ihbarına giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kaza ihbarının asılsız olduğunu, bir şansın yol ortasında bıçaklanmış olarak yattığını belirledi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ayağından bıçaklanan ve yol ortasında yatan şahsın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Bir taraftan şahsın bıçaklanan baldırına tampon yapmaya çalışan vatandaşlar bir taraftan da yaralının yağmurdan etkilenmemesi için köpük straforun üzerine oturttular, üzerine de şemsiye tuttular. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının belediye çalışanı A.K. olduğu, kendisini bıçaklayan kişinin olayın ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldığı bildirildi.

A.K.'yi kırmızı ışıkta durduğu sırada yanına gelerek darp eden, araçtan indirip baldırından yaralayan şahıs olaydan kısa süre sonra Şelale Polis Karakoluna giderek teslim olduğu bildirilirken, şahsın kimliği ve olayın neden yaşandığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. - ANTALYA