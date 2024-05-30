Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Yapan Araç Ticari Araça Çarptı

Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali yapan bir aracın, ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçe merkezi Antbirlik Kavşağı'nda meydana geldi. Zeynal Songül'ün kullandığı Hasan Fehmi Boztepe Caddesi istikametine gitmekte olan 35 BCC 167 plakalı otomobil, Antbirlik Kavşağı'na geldiğinde kırmızı ışık ihlali yaptı. Kırmızı ışıkta geçen araç, o sırada kavşak sisteminde dönmekte olan Yasir Yazıcı yönetimindeki 07 BEU 533 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan ticari araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA