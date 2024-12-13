Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Sonucu Trafik Kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu kavşak sisteminde meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluşurken şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza, Sorgun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Y.'nin kullandığı 07 BBD 050 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile Raşit E.'nin kullandığı 07 F 479 plakalı otomobil kavşak sisteminde çarpıştı. Kırmızı ışıkta geçtiği ve hızlı olduğu öğrenilen hafif ticari araç, çarpmanın şiddetiyle savrulup refüje çıkarak durabilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. - ANTALYA