Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu kaza: Rus sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada, Rus uyruklu bir sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Caddesi'nden gelen ve Çakalderesi kavşağında dönüş yapmak isteyen Ahmet Ç.'nin kullandığı 32 FF 253 plakalı otomobil ile Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde Manavgat şehir merkezi istikametine seyreden Aleksandra M.'nin kullandığı 07 BNE 519 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Aleksandra M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA