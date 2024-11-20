Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin bir başka otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün, baygınlık geçiren karısını hastaneye yetiştirmek isterken kazaya sebebiyet verdiği belirlendi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza; Demokrasi Bulvarında dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsa S.'nin kullandığı 07 BAP 333 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak geçmek istediği sırada, Çetin Emeç Caddesinden gelip Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan Gamze Azer Benlioğlu'nun kullandığı Volkswagen marka 07 BHR 909 plakalı otomobile yandan çarpması sonucunda meydana geldi. Gamze Azer Benlioğlu'nun kullandığı Volkswagen marka 07 BHR 909 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle refüje çıkıp trafik levhasına çarparak durabildi.

Kazada; otomobillerde yolcu olarak bulunan Asiye S., Betül Eser ve Derya Angın yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılardan Asiye S. ve Betül Eser ambulansla, Derya Angın ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiler.

Bayılan karısını hastaneye götürüyormuş

Diğer taraftan güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen 07 BAP 333 plakalı otomobil sürücüsü İsa S'nin baygınlık geçiren eşini hastaneye yetiştirmek isterken kırmızı ışık ihlali yaptığı bildirilirken, otomobilin arka koltuğunda baygın olarak yatan Asiye S. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. - ANTALYA