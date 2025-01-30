Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Denetiminde Sürücülere Cezalar Yağdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali nedeniyle para cezası uygulandı. Uygulama sırasında kırmızı ışıkta geçen ve SRC Belgesi olmadığı belirlenen araç sürücüsü trafik polisine, "SRC'ye bari yazmayın ağabey. Vallahi SRC sınavına girip girip alamıyorum" dedi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafikte sürücü, yaya ve yolcuların güvenli bir trafik ortamı içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, kazalarda can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla Manavgat'ın değişik noktalarında yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

Trafik ekiplerinin Orman İşletme Müdürlüğü önünde gerçekleştirdiği kırmızı ışık uygulamasında Antbirlik kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan çok sayıda sürücüye 2 bin 167'şer TL para cezası uygulanırken, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerden 1 tanesinin sürücü belgesinin, bir başkasının SRC belgesinin olmadığı gözlenirken, bir araç sürücüsünün de kırmızı ışıkta geçtikten sonra KGYS kamerası önünde durup sürücü değiştirdiği gözlendi.

Şoför değiştiren araç sürücüsüne ve araç sahibine ayrı ayrı 18 bin 679'ar TL para cezası, ehliyeti olmayan elektrikli motosiklet sürücüsüne de kırmızı ışık ihlali cezası uygulandı.

SRC Belgesi olmadığı belirlenen kamyonet sürücüsüne ise kırmızı ışık ihlali nedeniyle 2 bin 167 TL, SRC Belgesiz araç kullanmaktan 3 bin 238 TL, araç sahibine de SRC siz araç kullandırmaktan 8 bin 173 TL para cezası uygulandı.

"Bari SRC'ye yazmayın"

Kırmızı ışık ihlali yaptığı için durdurulan ve yapılan kontrolde SRC Belgesi olmadığı belirlenen kamyonet sürücüsü trafik polislerine ceza yazmamaları için dil döktü. "SRC'ye bari yazmayın" diye söze başlayan kamyonet sürücüsü "Ağabey vallahi SRC'yi girip girip alamıyorum" diye konuştu. - ANTALYA