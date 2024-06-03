Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta keçi ağılında yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ın Aksaz Mahallesi'nde bulunan bir keçi ağılında çıkan yangında ağıl tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ağıldaki keçilerin otlamaya gitmiş olması büyük şans olarak değerlendirilirken, ağıldaki tavuklar da kaçarak kurtuldu. Sinir krizi geçiren ağıl sahibi kadın ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ın Aksaz Mahallesi'nde bulunan bir keçi ağılında çıkan yangında ağıl tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ağıldaki keçilerin otlamaya gitmiş olması büyük şans olarak değerlendirilirken, ağıldaki tavuklar da kaçarak kurtuldu. Sinir krizi geçiren ağıl sahibi kadın ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Manavgat'ın Aksaz Mahallesi Yenimahalle Sokak'ta bulunan bir ağılda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Merdan'a (70) ait keçi ağılında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yakınındaki evlerde insanların da olduğu ağıldaki yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi bölgede devriye görevi yapan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de hızlı müdahalesi sonucunda yangın çevredeki anız ve evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında ağıldaki keçilerin otlatmaya gitmesi büyük şans olarak değerlendirilirken, ağılda bulunan tavukların da yangının başlamasıyla birlikte dışarı kaçtığı bildirildi.

Ağıl sahibi sinir krizi geçirdi

Yangın sırasında ağıl sahibi olduğu bildirilen 70 yaşındaki Hatice Merdan sinir krizi geçirdi. Ağılının daha önce de 2 defa yandığını belirten Hatice Merdan, bunu kendilerini burada istemeyen birilerinin yaptığını iddia etti. Merdan, olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Hayvanlar Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title