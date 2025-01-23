Üye Girişi
Haberler
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Bolu'daki yangında 12. kattan atlayan Şevval'in babası telefonda 'Atlama' demiş

12. kattan atlayan Şevval'in babasıyla son görüşmesi ortaya çıktı
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Manavgat'ta Kaza: Sürücü Kaçtı, Araç Hurdaya Döndü

Manavgat'ta Kaza: Sürücü Kaçtı, Araç Hurdaya Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bariyerlere çarparak hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü olaydan sonra kayıplara karıştı. Araç içinde meyve poşetleri ve içki şişesi bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bariyerlere çarparak hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü, kazanın ardından kayıplara karıştı. Araç sürücüsü aracını bırakıp kaçarken hurdaya dönen araç içerisinde meyve poşetleri ve torpidoda içki şişesi trafik ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 07 ALN 351 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 150 metre giderek Sanayi Köprülü Kavşak girişinde durabildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, hurdaya dönmüş aracın sürücüsünü olay yerinde bulamazken, araç içerisinde meyve poşetleri ve torpidoda içki şişesinin olduğu görüldü. Sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Meşhur bankadan çok konuşulacak altın tahmini
img

Tanju Özcan'dan canlı yayında gündem olacak sözler!
img

Tüm kimlikler tespit edildi! İşte yangın faciasındaki can kaybı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB, kışlasız bedelli iddialarına son noktayı koydu

Kışlasız bedelli iddialarına son nokta koyuldu
Ümit Özdağ'ın suikast endişesi! Cezaevi yönetimi iki kritik önlem aldı

Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Suudi Arabistan'dan yatırım kararı! Parayı duyan Trump rotasını değiştirdi

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı

Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı
Muslera'dan Okan Buruk ve yöneticilere: Ben artık yokum

Galatasaray defterini kapattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.