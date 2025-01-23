Manavgat'ta Kaza: Sürücü Kaçtı, Araç Hurdaya Döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bariyerlere çarparak hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü, kazanın ardından kayıplara karıştı. Araç sürücüsü aracını bırakıp kaçarken hurdaya dönen araç içerisinde meyve poşetleri ve torpidoda içki şişesi trafik ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 07 ALN 351 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 150 metre giderek Sanayi Köprülü Kavşak girişinde durabildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, hurdaya dönmüş aracın sürücüsünü olay yerinde bulamazken, araç içerisinde meyve poşetleri ve torpidoda içki şişesinin olduğu görüldü. Sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. - ANTALYA