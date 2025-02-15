Manavgat'ta Kayıp Kedi için Gözaltı Talepleri Artıyor

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin önünde sahipli British shorthair cinsi Duman isimli kedinin çalınmasıyla ilgili güvenlik kameralarının görüntüleri ortaya çıktı. Kedinin sahibi, kedisini götüren kişiyi geri getirmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini açıkladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan British shorthair cinsi kediyi, yoldan geçen bir gencin kucağına alarak götürmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İş yeri sahibi, kedinin ailesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Kedimi götüren kişi eğer geri getirirse şikayetimden vazgeçeceğim" dedi.

Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde oynayan British shorthair cinsi Duman isimli kedi, geçtiğimiz gün saat 15.45 sıralarında ortadan kayboldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç bir şahsın kediyi uzun uğraşlar sonucunda kucağına alarak götürdüğü tespit edildi.

Görüntülerde, kedinin önce iş yerinin karşısındaki bir aracın altına girdiği, daha sonra olay yerine gelen bir gencin uzun uğraşlar sonucu kediyi alıp kucağında götürerek bölgeden uzaklaştığı yer aldı.

"Ailemizden bir parça gibi"

İş yeri sahibi Pakize Acar, Duman'ın ailesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Kedimi götüren kişi eğer geri getirirse şikayetimden vazgeçeceğim. 2.5 yaşındaki kedim bizim ailemizin bir parçası gibi. CPS'i var, yeni kısırlaştırdık. Bundan dolayı da psikolojisinin bozulmasından korkuyorum. Götüren kişiden bir an önce geri getirmesini istiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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