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Manavgat'ta Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı

Manavgat'ta Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 karayolunda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda 1 kişi hafif yaralandı ancak hastaneye gitmeyi reddetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu Örenşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Manavgat yönüne seyreden Yasin K. idaresindeki 34 MOL 384 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak için duran Gani Çoban'ın kullandığı 07 YGE 45 plakalı otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada omzuna darbe alan Gani Çoban, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen hastaneye gitmeyi reddetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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