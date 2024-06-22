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Manavgat'ta kavşakta çarpışan otomobiller durmadan yoluna devam etti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobil durmadan yollarına devam etti. Kazada araçların birinden düşen tampon ve plaka, 3 gündür sahibinin almasını bekliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobil durmadan yollarına devam etti. Kazada araçların birinden düşen tampon ve plaka, 3 gündür sahibinin almasını bekliyor.

İlginç olay, Manavgat-Alanya D-400 karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsü belirlenemeyen 07LKK 60 plakalı otomobil kavşakta 'U' dönüşü yaparken plakası ve sürücüsü belirlenemeyen başka bir araç ile çarpıştı. Kazada 'U' dönüşü yapan otomobilin tamponu kopup fırlarken bheriki araç da durmadan yollarına devam etti.

Plaka ve tamponu gördükten sonra iş yerinin güvenlik kameralarını izleyen tesis çalışanları, gece Alanya istikametinden Manavgat istikametine giderken yasak olmasına rağmen bir otomobilin 'U' dönüşü yaptığını, Manavgat istikametimden Alanya istikametine seyir halindeki bir aracın U dönüşü yapan otomobile çarptığını ve tamponunun düştüğünü gördüler. Görüntülerde kaza yapan her 2 aracın da durmayarak yoluna devam ettiği görüldü. Tesisteki görevliler yol kenarından aldıkları üzerinde plaka bulunan tamponu gelip sahibinin almasını bekliyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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