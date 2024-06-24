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Manavgat'ta Kavşak Kazası: Yaralanan Olmazken Maddi Hasar Oluştu

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Manavgat'ta kontrolsüz şekilde kavşağa giren otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar oluştu.

Manavgat'ta kontrolsüz şekilde kavşağa giren otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar oluştu.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi 6565 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K.'nın kullandığı 09 AAL 109 plakalı otomobil ile kavşağa kontrolsüz bir şekilde çıkan Hafize G.'nin kullandığı 07 BRL 091 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kazada şans eseri yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar oluştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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