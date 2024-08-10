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Manavgat'ta kasten öldürme suçundan hükümlü yakalandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timi (JASAT) ve asayiş ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda hakkında "Kasten Öldürme" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan O.A. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyon sonucunda jandarma ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Manavgat antalya Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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