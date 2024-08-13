Manavgat'ta kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs oğlunun işyerinde yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kasten adam öldürme sucudan müebbet hapis cezasıyla aranan şahıs, oğluna ait işyerine jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve asayiş ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaları neticesinde S.İ. isimli şahsın 'Kasten Adam Öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile arandığı tespit etti. Manavgat Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla şüpheli şahıs oğluna ait işyerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, S. İ'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk dilen S. İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA