Manavgat'ta Kamyonetin Yol Verdiği Yayaya Motosiklet Çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin yol verdiği yayaya kamyonetin sağından geçen motosiklet çarptı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü yayaya yol veren araç sürücüsüne hakaretlerde bulunduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kaza; Manavgat Köprüsü Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; köprü çıkışında seyir halindeki Uğur Carus'un kullandığı 07 LDJ 83 plakalı kapalı kasa kamyonet Cumhuriyet Meydanı istikametinden yola aniden çıkan Özkan Eylül'e çarpmamak için durdu. Bu sırada sağ taraftan aynı istikamette gitmekte olan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet Özkan Eylül'e çarptı. Kazada yaralanan Özkan Eylül, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hakaret edip kaçtı

Diğer taraftan yayaya çarpan motosikletin sürücüsü, kamyonet sürücüsüne durup yayaya yol verdiği için kazanın meydana geldiğini belirterek hakaretler yağdırdıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Olay yerinde trafik ekibini bekleyen kamyonet sürücüsü Uğur Carus, yayanın aniden önüne fırladığını belirterek "Çarpmamak için yayaya yol verdim. Yaya tam benim önümden geçtiği sırada sağdan gelen motosiklet yayaya çarptı. Motosiklet sürücüsü kazanın benim yayaya yol vermem yüzünden olduğunu söyleyerek üzerime yürüdü ve hakaretlerde bulundu. Daha sonra motosikletine binip olay yerinden kaçtı" diye konuştu. - ANTALYA