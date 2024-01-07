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Manavgat'ta kamyonetin çarptığı bisiklette yaralanan olmadı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidine geldiğinde U dönüşü yapan Alman sürücünün kullandığı 3 tekerlekli motorlu bisiklete kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidine geldiğinde U dönüşü yapan Alman sürücünün kullandığı 3 tekerlekli motorlu bisiklete kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

Kaza; Manavgat Adliyesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Hasan Fehmi Boztepe Caddesi istikametine seyir halindeki Ahmet Şahbaz'ın kullandığı 07 LCV 87 plakalı kapalı kasa kamyonet, U dönüşü yapan Almanya vatandaşı Chris Kajetan'ın kullandığı 07 MC 6504 plakalı 3 tekerlekli motorlu bisiklete çarptı. Elektrikli bisiklet çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, bisiklet sürücüsü ve bisiklette yolcu olarak bulunan kadın olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ahmet Şahbaz Manavgat Antalya Ulaşım Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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