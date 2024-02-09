Manavgat'ta kamyonet palmiyeye çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından kamyonetten inen 2 genç kızın araçtan indikten sonra hızla uzaklaştıkları görüldü.

Kaza; Sorgun-Titreyengöl yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Tuncer'in kullandığı 07 LTL 64 plakalı kamyonet, yağıştan dolayı kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarptı. Kazada yaralananların yardımlarına ilk olarak kavşakta bulunan jandarma noktasındaki görevliler koşarken, yaralanan kamyonet sürücüsü Sefa Tuncer ve kamyonette yolcu olarak bulunan Bekir Şen, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında sağanak yağmur etkili olurken, vatandaşlar ellerindeki şemsiyelerle yaralıları yağmurdan korumaya çalıştılar.

2 genç kız hızla uzaklaştı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, kamyonetin palmiyeye çarpmasının ardından kamyonetten indiği öğrenilen 2 genç kızın yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. - ANTALYA