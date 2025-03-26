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Manavgat'ta Kamyonet Kaza Yaptı: Sürücü Hafif Yaralı

Manavgat'ta Kamyonet Kaza Yaptı: Sürücü Hafif Yaralı
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Manavgat'ta seyir halindeki kapalı kasa kamyonet, lastiği patlayarak karşı şeride geçti ve bir palmiyeye çarptı. Sürücü hafif yaralandı.

Manavgat'ta refüj bordürüne çarpıp lastiği patlayan kapalı kasa kamyonet, karşı şeride geçip palmiyeye çarptı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Kaza, Manavgat ilçesi Çayyazı Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Manavgat Şelalesi yönüne seyreden Nazım D.'nin kullandığı 07 LN 956 plakalı Hyundai marka kapalı kasa kamyonet, Manavgat Trafo Merkezi önünde sollama yaptığı esnada lastiği refüj bordürüne çarpıp patladı. Karşı şeride geçerek yaklaşık 50 metre kaldırımda giden kamyonet refüjdeki palmiyeye çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak çıkarılan sürücü, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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