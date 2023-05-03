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Manavgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Manavgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki baba ve oğlu yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, Barbaros Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Umut D. idaresindeki 80 ABR 699 plakalı motosiklet, sanayi sitesi istikametine seyir halindeki Mehmet U.'nun kullandığı 07 SA 678 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Umut D. ile oğlu Eren D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya Umut 3. Sayfa Haberler

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