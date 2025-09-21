Haberler

Manavgat'ta Kamyon ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ; Aksaz Mahallesi istikametinden Karaöz Mahallesi yönüne seyir halinde olan Gökay H. idaresindeki 06 CNA 990 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ömer Faruk Ü.'in kullandığı 06 COY 927 plakalı AEDAŞ'A ait sepetli platform bulunan kamyon çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Ömer Faruk Ü. ile kamyonda yolcu olarak bulunan Hakan B. ve Berkay Hasan A. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
