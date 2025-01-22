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Manavgat'ta Kaldırımda Sızan Alkollü Adam Hastaneye Kaldırıldı

Manavgat'ta Kaldırımda Sızan Alkollü Adam Hastaneye Kaldırıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırımda sızan bir vatandaş, polisin müdahalesi ve sağlık ekibinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Alkolün etkisiyle sızan şahsın, cezaevinden iki gün önce çıktığı öğrenildi.

Manavgat'ta kaldırımda uyuyan şahsın, aldığı alkolün etkisiyle sızıp kaldığı belirlendi. Polis ve sağlık ekibi tarafından güçlükle uyandırılan şahıs, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen, Demokrasi Bulvarı Çetin Emeç Kavşağı'nda market önünde kaldırımda bir vatandaşın yattığı ve uyandırılamadığı ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen polisler, yanında yerde yatan ve adının Hasan K. olduğu belirlenen şahsı kaldırabilmek için uzun süre uğraştı. Polisler, aldığı alkolün etkisiyle sızdığı belirlenen şahsı kaldırmayı başaramayınca olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekibi ve polisler tarafından güçlükle bulunduğu yerden kaldırılan Hasan K., sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Cezaevinden 2 gün önce çıktığı belirlenen Hasan K.'nin önce alkol aldığı, alkolün üzerine kolonya içmesi nedeniyle kaldırımda sızıp kaldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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