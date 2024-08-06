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Manavgat'ta Kaldırıma Park Eden Cipin Kapısı Açıldı, Motosiklet Sürücüsü Son Anda Kurtuldu

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Manavgat'ta kaldırıma park eden cip sürücüsünün yolu kontrol etmeden açtığı kapıya çarpan motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen hafif ticari aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Manavgat'ta kaldırıma park eden cip sürücüsünün yolu kontrol etmeden açtığı kapıya çarpan motosiklet devrildi. Motosiklet sürücüsünün yola savrulup karşı yönden gelen hafif ticari aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından da anbean görüntülendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde meydana gelen kazada seyir halindeki Azra A.'nın kullandığı elektrikli bisiklet sonra yolun sağında kaldırımda park halindeki Abdurrahman A.'nın kullandığı 07 BNZ 114 plakalı aracın aniden açılan kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Azra A. karşı yönden gelmekte olan hafif ticari aracın altında kalmaktan da saniyelerle kurtuldu. Kazada yaralanan ve yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu elektrikli bisiklet sürücüsü Azra A. isimli genç kız, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde aracın gelip kaldırıma park ettiği, sürücüsünün araçtan inmek için yolu kontrol etmeden aracın kapısını açtığı ve arkadan gelen genç kızın kullandığı elektrikli bisikletin aniden açılan kapıya çarptığı görüldü. Genç kadının yere düştükten sonra karşı yönden gelmekte olan hafif ticari aracın altında kalmaktan da son anda kurtulduğu kayıtlara girdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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