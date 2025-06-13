Manavgat'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 6 Yaralı

Manavgat'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 6 Yaralı
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Manavgat'ta bir tur aracı ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 yolcu ile 1 sürücü hafif yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ta tur aracı ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. 5 yolcu ile 1 sürücünün hafif yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Hatipler Yenimahalle D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya yönüne seyreden Kemal G.'nin kullandığı 80 AFY 990 plakalı tur aracı, yan yola giriş yaptığı sırada seyir halindeki Kamuran U.'nun kullandığı 07 BZF 403 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tur aracında bulunan ve Kızılağaç'taki otelden Antalya Havalimanına gitmekte olan Güllü N.O. (10), Serap O., Şerife S., Buket S., Gökçe S. (15) ile hafif araç sürücüsü Kamuran U. yaralandı. Yol kenarındaki ahşap oturma grubunda güneşten korunan yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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