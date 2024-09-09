Manavgat'ta kaçan kamyonet sürücüsüne ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önce otomobile, ardından motosiklete, son olarak da park halindeki araca çarpan ve kalabalıktan korkarak kaçan kamyonet sürücüsü polis merkezine sığındı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen kamyonet sürücüsüne ve kamyonet sahibine ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL para cezası uygulandı.

Kaza, dün Sanayi Mahallesi 2009 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Şevik'in kullandığı 07 ANL 937 plakalı otomobil, Cuma A. P.'nin kullandığı 07 BLY 259 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 07 BLY 259 plakalı kamyonet, ardından Emre Deniz'in kullandığı 15 HG 588 plakalı motorlu bisiklete çarptıktan sonra olay yerine toplanan kalabalıktan korkarak uzaklaşmak isterken 2015 Sokak üzerinde park halindeki 07 EZP 57 plakalı kamyonete çarptı. Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü Emre Deniz, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan ve polis karakoluna sığınan kamyonet sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Sürücü ve kamyonet sahibine ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL para cezası uygulandı. - ANTALYA