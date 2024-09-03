Manavgat'ta Kaçakçılık Operasyonu: Elektronik Sigara ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, çok sayıda elektronik sigara, bandrolsüz puro ve sigara, ısıtılmış tütün mamulü ile bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat ilçesinde Kaçakçılık ile mücadele kapsamında; M.A ve S.A isimli şahıslara ait bir işletmede tütün mamulü, elektronik sigara ve gümrük kaçağı elektronik eşya satıldığı tespit edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen operasyon ve aramalar sonucunda; 290 adet elektronik sigara, 850 adet bandrolsüz puro ve sigara, 228 adet ısıtılmış tütün mamulü ve 180 paket bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - ANTALYA