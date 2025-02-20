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Manavgat'ta Kaçak Ürün Operasyonu: 1 Milyondan Fazla Makaron Ele Geçirildi

Manavgat'ta Kaçak Ürün Operasyonu: 1 Milyondan Fazla Makaron Ele Geçirildi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 10 bin 210 adet doldurulmuş makaron ile birlikte kaçak nargile tütünü, sigaralar ve elektronik eşyalar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda 1 milyonun üzerinde doldurulmuş makaron, kaçak nargile tütünü, sigara, elektronik sigara ve elektronik eşya ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gerçekleştirdikleri operasyon sonucu büyük miktarda kaçak ürün ele geçirdi. Yapılan operasyonda 1 milyon 10 bin 210 adet doldurulmuş makaron, 10 kg nargile tütünü, 45 kg kıyılmış tütün, 220 adet kaçak sigara, 55 adet elektronik sigara, 97 adet ısıtılmış tütün mamulü ve 250 adet kaçak elektronik eşyaya el konuldu. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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