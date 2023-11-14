Manavgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 190 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Antalya'nın Manavvgat ilçesindeki 2 işletmede 190 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Aksu ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Aksu ile Manavgat ilçesinde 2 şahsın iş yerlerinde bandrolsüz tütün mamulleri bulundurduğu ve satışını yaptığı belirlendi. İş yerinde yapılan aramada; 190 kilogram açıkta kıyılmış tütün, 14 bin 416 adet boş makaron, 2 bin 400 adet dolu makaron, 120 adet bandrolsüz puro ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA