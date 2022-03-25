Manavgat'ta kaçak sigara ve tütün operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manavgat'ta kaçak sigara ve tütün operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Manavgat'ta kaçak sigara ve tütün operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çok miktarda makaron ve tütün ele geçirildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çok miktarda makaron ve tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlileri tarafından Manavgat genelinde kaçak, sahte sigara ve tütün satan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, bir iş yerinde ve bir araçta yapılan aramada, bin 743 paket içi tütünle doldurulmuş makaron, 98 paket boş makaron ve 20 buçuk kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak Y.A. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat, Antalya, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title