Manavgat'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda çok sayıda bandrolsüz sigara, elektronik sigara ile kaçak tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, H.A.T. isimli şahsın kendisine ait iş yerinde kaçak ve elektronik sigara sattığını tespit etti. İş yerinde yapılan aramada 600 paket bandrolsüz sigara, 480 elektronik sigara, 500 elektronik sigara kiti ve kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA