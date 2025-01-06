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Manavgat'ta Kaçak Eşya ve Tütün Mamulleri Ele Geçirildi

Manavgat'ta Kaçak Eşya ve Tütün Mamulleri Ele Geçirildi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak eşya ve tütün mamulleri satan bir işyerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 145 paket kaçak sigara, 40 paket kaçak tütün, 90 elektronik sigara ve diğer kaçak ürünlere ulaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak eşya ve tütün mamulleri sattığı tespit edilen işyerinde çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Manavgat ilçesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara, tütün mamulü ve kaçak eşya sattığı tespit edilen bir İşletmede Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla arama gerçekleştirildi.

Ekipler işyerinde, 145 paket kaçak sigara, 40 paket kaçak ısıtılmış tütün mamulü, 90 elektronik sigara, 50 adet 250 gr paketlerde kıyılmış kaçak tütün, 635 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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