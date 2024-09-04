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Manavgat'ta işe yetişmek için aceleyle yola çıkan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, işe yetişmek için aceleyle motosikletine binip yola çıkan sürücü, bir başka otomobile çarparak yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile sürttüğü motosikletiyle kaza yapan sürücü, işe yetişmek için aceleyle motosikletine binip yola çıktığı sırada bir başka otomobile çarparak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi'nde seyir halindeki Mesut Çikioğlu'nun kullandığı 07 BIN 208 plakalı motosiklet, Güneylioğlu Caddesi kavşağını geçtiği sırada sağından geçmek istediği otomobilin direksiyonunu sağa kırması sonucu otomobilin sağ tarafına sürtünerek devrildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan motosiklet sürücüsü, işe geç kaldığını belirterek motosikletine binip yola fırlayınca aynı istikamette gitmekte olan Yasemin Ceylan'ın kullandığı 07 BTU 316 plakalı otomobilin sağ ön kapı ve aynasına çarparak ikinci kez kaza yaptı.

Motosiklet sürücüsünün yaptığı ilk kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ikinci kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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